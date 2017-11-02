Базель
1
ЦСКА М
2
31 октября
21:45
Манчестер Юнайтед
2
Бенфика
0
31 октября
21:45
ПСЖ
5
Андерлехт
0
31 октября
21:45
Селтик
1
Бавария
2
31 октября
21:45
Атлетико
1
Карабах
1
31 октября
21:45
Рома
3
Челси
0
31 октября
21:45
Спортинг Л
1
Ювентус
1
31 октября
21:45
Олимпиакос
0
Барселона
0
31 октября
21:45
Бешикташ
1
Монако
1
01 ноября
19:00
Севилья
2
Спартак М
1
01 ноября
21:45
Ливерпуль
3
Марибор
0
01 ноября
21:45
Шахтер
3
Фейеноорд
1
01 ноября
21:45
Наполи
2
Манчестер Сити
4
01 ноября
21:45
Порту
3
РБ Лейпциг
1
01 ноября
21:45
Тоттенхэм
3
Реал Мадрид
1
01 ноября
21:45
Боруссия Д
1
АПОЭЛ
1
01 ноября
21:45
Спартак М
-
Марибор
-
21 ноября
19:00
Бешикташ
-
Порту
-
21 ноября
19:00
Севилья
-
Ливерпуль
-
21 ноября
21:45
Манчестер Сити
-
Фейеноорд
-
21 ноября
21:45
Наполи
-
Шахтер
-
21 ноября
21:45
Монако
-
РБ Лейпциг
-
21 ноября
21:45
АПОЭЛ
-
Реал Мадрид
-
21 ноября
21:45
Боруссия Д
-
Тоттенхэм
-
21 ноября
21:45
ЦСКА М
-
Бенфика
-
22 ноября
19:00
Карабах
-
Челси
-
22 ноября
19:00
Базель
-
Манчестер Юнайтед
-
22 ноября
21:45
Андерлехт
-
Бавария
-
22 ноября
21:45
ПСЖ
-
Селтик
-
22 ноября
21:45
Атлетико
-
Рома
-
22 ноября
21:45
Ювентус
-
Барселона
-
22 ноября
21:45
Спортинг Л
-
Олимпиакос
-
22 ноября
21:45

Наполи — Манчестер Сити 2:4 Видео голов и обзор матча

02 ноября 2017

Фото: twitter.com/sscnapoli

Представляем вашему вниманию видео голов и обзор матча Наполи — Манчестер Сити (2:4).

Манчестер Сити на выезде справился с Наполи. 

Наполи — Манчестер Сити. Лучшие моменты. 1-й тайм 

Наполи — Манчестер Сити. Лучшие моменты. 2-й тайм 

Наполи – Манчестер Сити 2:4
Голы: Инсинье, 21, Жоржиньо, 62 (с пенальти) – Отаменди, 34, Стоунз, 48, Агуэро, 69, Стерлинг (90+2)

Наполи: Рейна – Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулам (Маджо, 31) – Аллан (Рог, 75), Жоржиньо (Унас, 82), Гамшик – Кальехон, Мертенс, Инсинье.

Ман Сити: Эдерсон – Данило, Стоунз, Отаменди, Делф – Фернандиньо – Стерлинг, де Брюйне, Гюндоган (Д. Силва, 71), Сане (Жезус, 90) – Агуэро (Б. Силва, 76).

Предупреждения: Кулибали, Мертенс – Отаменди.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.
Команды
статьи по теме:
Серхио Агуэро, Getty Images 01 ноября 2017 Агуэро — лучший бомбардир в истории Манчестер Сити
Серхио Агуэро, getty images 02 ноября 2017 Ман Сити помог Шахтеру, обыграв Наполи
 
 Rambler's Top100