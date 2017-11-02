Наполи — Манчестер Сити 2:4 Видео голов и обзор матча

Наполи — Манчестер Сити. Лучшие моменты. 2-й тайм
Наполи – Манчестер Сити 2:4
Голы: Инсинье, 21, Жоржиньо, 62 (с пенальти) – Отаменди, 34, Стоунз, 48, Агуэро, 69, Стерлинг (90+2)
Наполи: Рейна – Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулам (Маджо, 31) – Аллан (Рог, 75), Жоржиньо (Унас, 82), Гамшик – Кальехон, Мертенс, Инсинье.
Ман Сити: Эдерсон – Данило, Стоунз, Отаменди, Делф – Фернандиньо – Стерлинг, де Брюйне, Гюндоган (Д. Силва, 71), Сане (Жезус, 90) – Агуэро (Б. Силва, 76).
Предупреждения: Кулибали, Мертенс – Отаменди.