Рюдигер: После второго гола мы просто сдались

Защитник Челси Антонио Рюдигер остался недоволен настроем игроков в поединке с Ромой.

Накануне Челси в рамках 4 тура группового этапа Лиги чемпионов был бит на выезде Ромой со счетом 3:0.

По итогам поединка защитник "синих" Антонио Рюдигер заявил, что команда должна извиниться перед болельщиками за безвольное поражение.

"Мне сложно подобрать правильные слова", — сказал Антонио.

"Можно проиграть матч, но не так! Уступать подобным образом неправильно".

"Мы не верили в себя и играли с опущенными головами. После второго гола в наши ворота мы просто сдались".

"Я очень разочарован. Сейчас мы должны попросить прощения у фанатов за такое выступление".

"Необходимо разобрать этот матч позже. Мы не были хороши во многих компонентах", — признал Рюдигер.

После 4 туров Челси с 7 очками в активе занимает вторую строчку в группе С. Лидирует в квартете Рома с 8 зачетными пунктами.