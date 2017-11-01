Украинские и голландские фанаты подрались — 52 человека задержаны

В Харькове произошла драка болельщиков в преддверии поединка между Шахтером и Фейеноордом.

Страсти накануне поединка 4 тура группового этапа Лиги чемионов между "горняками" и гостями из Роттердама накаляются.

Как сообщает новостное издание Харьков Live, между болельщиками обеих команд произошла драка.

Инцидент вспыхнул возле харьковского паба "Стена", в котором в тот момент находились как болельщики из Нидерландов, так и обычные посетители.

По заверениям очевидцев, инициаторами беспорядков стали 20-25 человек восточной внешности, которые выбили стекла в заведении и устроили погром внутри него.

В следствие конфликта были задержаны 52 участника конфликта. К счастью, обошлось без серьезных пострадавших – никто не был госпитализирован.

Поединок между Шахтером и Фейеноордом начнется сегодня в 21:45 по киевскому времени.

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