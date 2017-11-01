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-
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Бешикташ
-
Порту
-
21 ноября
19:00
Севилья
-
Ливерпуль
-
21 ноября
21:45
Манчестер Сити
-
Фейеноорд
-
21 ноября
21:45
Наполи
-
Шахтер
-
21 ноября
21:45
Монако
-
РБ Лейпциг
-
21 ноября
21:45
АПОЭЛ
-
Реал Мадрид
-
21 ноября
21:45
Боруссия Д
-
Тоттенхэм
-
21 ноября
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-
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-
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19:00
Карабах
-
Челси
-
22 ноября
19:00
Базель
-
Манчестер Юнайтед
-
22 ноября
21:45
Андерлехт
-
Бавария
-
22 ноября
21:45
ПСЖ
-
Селтик
-
22 ноября
21:45
Атлетико
-
Рома
-
22 ноября
21:45
Ювентус
-
Барселона
-
22 ноября
21:45
Спортинг Л
-
Олимпиакос
-
22 ноября
21:45

Шахтер — Фейеноорд: онлайн трансляция начнется в 21:35

01 ноября 2017

Жан-Поль Боэтиус и Богдан Бутко, Getty Images

Football.ua приглашает болельщиков на текстовую онлайн-трансляцию поединка Лиги чемпионов между "горняками" и роттердамской командой.

В рамках 4 тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер в Харькове примет Фейеноорд.

Поединок станет для "горняков" одним из важнейших в борьбе за выход из группы F. Чтобы обеспечить себе хорошие шансы на продолжение выступлений в плей-офф, дончанам необходимо добывать только победу.

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция на Football.ua стартует в 21:35.

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