Шахтер — Фейеноорд: онлайн трансляция начнется в 21:35

Football.ua приглашает болельщиков на текстовую онлайн-трансляцию поединка Лиги чемпионов между "горняками" и роттердамской командой.

В рамках 4 тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер в Харькове примет Фейеноорд.

Поединок станет для "горняков" одним из важнейших в борьбе за выход из группы F. Чтобы обеспечить себе хорошие шансы на продолжение выступлений в плей-офф, дончанам необходимо добывать только победу.

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция на Football.ua стартует в 21:35.

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