Зидан: Не думаю, что игра против Жироны была худшей

Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча против Тоттенхэма в Лиге чемпионов.

В 10-м туре Ла Лиги Реал проиграл Жироне 1:2.

"Мы в порядке. Возможно, кто-то думает, что после поражения у нас плохое настроение, но это не так. Физическое состояние у нас тоже прекрасное, мы готовы провести хороший матч. Уэмбли – это стадион, на котором нужно показывать потрясающие поединки, именно это от нас ожидают. Неплохой сценарий – провести хороший матч против достойного соперника. Игрокам нравятся такие поединки".

"Футболисты понимают, где им предстоит сыграть. Уэмбли – это больше, чем стадион. Он просто создан для болельщиков. Думаю, я играл на другом Уэмбли и то было потрясающе. Увы, сейчас я на нем сыграть не смогу, но это сделают мои футболисты".

"Не думаю, что игра против Жироны была худшей. В футболе такое бывает, у каждого поражения есть свои причины. Жирона нас удивила, но не следует на этом зацикливаться. Теперь мы должны постараться показать хороший футбол с Тоттенхэмом и победить".

"У меня остается тот же энтузиазм и та же страсть. Самое главное для меня – работа. По ходу сезона случаются трудные времена – такие, как сейчас. Так всегда после поражений. Но мне нравятся сложные вызовы, а Тоттенхэм – как раз такой".

"Маурисио Почеттино? Он проделывает прекрасную работу, результаты говорят сами за себя. Что касается тактической схемы, то не думаю, что есть разница в сложности игры против двух или трех центральных защитников".

Матч Тоттенхэм — Реал начнется сегодня в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.