Ди Франческо: Это великая победа всего Рима и болельщиков

Рома уверенно обыграла команду Антонио Конте и возглавила турнирную таблицу группы С (3:0).

Главный тренер Ромы Эусебио Ди Франческо прокомментировал крупную победу над Челси в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов.

"Я не удивлен — я знал, что мы можем создать им проблемы. Нам противостояла очень сильная команда. Сегодня великий вечер, и мы все это заслужили. Мне досталась великолепная команда от Лучано Спаллетти. Это великая победа, но это не моя победа, а всего Рима и болельщиков. Это отправная точка для меня. Эта победа должна дать нам уверенность, но мы не должны обольщаться. Мы все еще в начале пути", — цитирует Ди Франческо официальный сайт УЕФА.