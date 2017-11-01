Олимпиакос — Барселона 0:0 Обзор матча

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов в группе D Барселона и Олимпиакос сыграли вничью.
Олимпиакос – Барселона 0:0
Олимпиакос: Прото – Эльабделлауи, Ботиа, Энгельс, Кутрис – Фигейраш, Ромао, Тахцидис, Одиджа-Офое (Жилле, 75), Карсела-Гонсалес (Пардо, 79) – Фортунис (Джурджевич, 84).
Барселона: тер Штеген – Семеду, Маскерано, Умтити, Альба – Роберто (Деулофеу, 45+1), Бускетс, Паулиньо (Ракитич, 62) – Месси, Л.Суарес, Д.Суарес (Андре Гомеш, 75).
Предупреждения: Тахцидис, Энгельс, Фигейраш – Роберто, Андре Гомеш.