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-
Порту
-
21 ноября
19:00
Севилья
-
Ливерпуль
-
21 ноября
21:45
Манчестер Сити
-
Фейеноорд
-
21 ноября
21:45
Наполи
-
Шахтер
-
21 ноября
21:45
Монако
-
РБ Лейпциг
-
21 ноября
21:45
АПОЭЛ
-
Реал Мадрид
-
21 ноября
21:45
Боруссия Д
-
Тоттенхэм
-
21 ноября
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-
22 ноября
19:00
Базель
-
Манчестер Юнайтед
-
22 ноября
21:45
Андерлехт
-
Бавария
-
22 ноября
21:45
ПСЖ
-
Селтик
-
22 ноября
21:45
Атлетико
-
Рома
-
22 ноября
21:45
Ювентус
-
Барселона
-
22 ноября
21:45
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-
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Олимпиакос — Барселона 0:0 Обзор матча

01 ноября 2017

Олимпиакос – Барселона, Getty Images

Представляем вашему вниманию видеообзор матча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов в группе D Барселона и Олимпиакос сыграли вничью.

Олимпиакос – Барселона 0:0

Олимпиакос: Прото – Эльабделлауи, Ботиа, Энгельс, Кутрис – Фигейраш, Ромао, Тахцидис, Одиджа-Офое (Жилле, 75), Карсела-Гонсалес (Пардо, 79) – Фортунис (Джурджевич, 84).

Барселона: тер Штеген – Семеду, Маскерано, Умтити, Альба – Роберто (Деулофеу, 45+1), Бускетс, Паулиньо (Ракитич, 62) – Месси, Л.Суарес, Д.Суарес (Андре Гомеш, 75).

Предупреждения: Тахцидис, Энгельс, Фигейраш – Роберто, Андре Гомеш.

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