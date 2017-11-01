Конте: Рома показала больше желания, больше готовности биться

Римляне одержали уверенную победу над командой Антонио Конте и возглавили турнирную таблицу группы С (3:0).

Главный тренер Челси Антонио Конте прокомментировал поражения в матче с Ромой.

"Когда уступаешь 0:3, это значит, что играл плохо. Думаю, первый тайм был неплохим для нас: мы создали много моментов. Счет 0:2 к перерыву, на мой взгляд, было несправедливым. Но во втором тайме мы действительно плохо играли. Рома показала больше желания, больше готовности биться, больше воли к победе. Я очень разочарован вторым таймом. Мы должны все взять ответственность на себя за такую игру", — цитирует Конте официальный сайт УЕФА.

"Три пропущенных гола — это повод волноваться. Это значит, что-то не работает. Тяжело сказать сейчас, что именно — нужно проанализировать игру. Думаю, нам нужно поработать над тактикой, поскольку в этом сезоне мы ясно недорабатываем в этом направлении. И теперь расплачиваемся".