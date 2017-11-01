Юпп Хайнкес: Селтик очень агрессивно шел в атаку и создавал Баварии проблемы

Бавария забила победный гол через три минуты после того, как Селтик сравнял счет.

Главный тренер Баварии Юпп Хайнкес прокомментировал ничью в матче с Селтиком.

"Я знал, что сегодня нас ждет очень сложный, изматывающий матч. В последнее время у нас был насыщенный график, к тому же мы много выкладывались на тренировках. Но это нормально. Думаю, сегодня мы хорошо играли на мяче, но временами Селтик очень агрессивно шел в атаку, создавал нам проблемы", — цитирует Хайнкеса официальный сайт УЕФА.

"Только в субботу мы провели тяжелый матч против отличного соперника, а сегодня нас ждала очередная непростая игра. Разумеется, все это требует от футболистов больших энергозатрат. Важно, что мы уже вышли в плей-офф. Впрочем, из-за результатов личных встреч занять первое место нам будет сложно".