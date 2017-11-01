Базель
1
ЦСКА М
2
31 октября
21:45
Манчестер Юнайтед
2
Бенфика
0
31 октября
21:45
ПСЖ
5
Андерлехт
0
31 октября
21:45
Селтик
1
Бавария
2
31 октября
21:45
Атлетико
1
Карабах
1
31 октября
21:45
Рома
3
Челси
0
31 октября
21:45
Спортинг Л
1
Ювентус
1
31 октября
21:45
Олимпиакос
0
Барселона
0
31 октября
21:45
Бешикташ
-
Монако
-
01 ноября
19:00
Севилья
-
Спартак М
-
01 ноября
21:45
Ливерпуль
-
Марибор
-
01 ноября
21:45
Шахтер
-
Фейеноорд
-
01 ноября
21:45
Наполи
-
Манчестер Сити
-
01 ноября
21:45
Порту
-
РБ Лейпциг
-
01 ноября
21:45
Тоттенхэм
-
Реал Мадрид
-
01 ноября
21:45
Боруссия Д
-
АПОЭЛ
-
01 ноября
21:45
Спартак М
-
Марибор
-
21 ноября
19:00
Бешикташ
-
Порту
-
21 ноября
19:00
Севилья
-
Ливерпуль
-
21 ноября
21:45
Манчестер Сити
-
Фейеноорд
-
21 ноября
21:45
Наполи
-
Шахтер
-
21 ноября
21:45
Монако
-
РБ Лейпциг
-
21 ноября
21:45
АПОЭЛ
-
Реал Мадрид
-
21 ноября
21:45
Боруссия Д
-
Тоттенхэм
-
21 ноября
21:45
ЦСКА М
-
Бенфика
-
22 ноября
19:00
Карабах
-
Челси
-
22 ноября
19:00
Базель
-
Манчестер Юнайтед
-
22 ноября
21:45
Андерлехт
-
Бавария
-
22 ноября
21:45
ПСЖ
-
Селтик
-
22 ноября
21:45
Атлетико
-
Рома
-
22 ноября
21:45
Ювентус
-
Барселона
-
22 ноября
21:45
Спортинг Л
-
Олимпиакос
-
22 ноября
21:45

Аллегри: Ювентус разочарован матчем со Спортингом

01 ноября 2017

Массимилиано Аллегри, Getty Images

В Лиссабоне на гол Бруно Сезара точным ударом ответил Гонсало Игуаин (1:1).

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри прокомментировал ничью в поединке с лисабонским Спортингом.

"Единственное, что сегодня было хорошо, — это результат. У нас был прекрасный шанс гарантировать себе путевку в плей-офф, но мы им не воспользовались, а потому борьба продолжается. Мы разочарованы, потому что первый тайм получился у нас очень слабым. На пропущенный мяч мы отреагировали достойно, однако мне кажется, что, сравняв счет, мы могли сыграть лучше, ведь у нас было время вырвать победу", — цитирует Аллегри официальный сайт УЕФА.

"Спортинг играл здорово, хотя у него не было трех или четырех ключевых исполнителей. Начали они неспешно, но постепенно атаковали смелее и смелее. Мы знали, что можем быть наказаны, если позволим сопернику лишнее".

Источник: Официальный сайт УЕФА

Команды
статьи по теме:
Массимилиано Аллегри и Пауло Дибала, Getty Images 25 октября 2017 Аллегри отрицает конфликт с Дибалой
Леонардо Бонуччи дискутирует с арбитром после удаления, Getty Images 28 октября 2017 Аллегри: Жаль, что Бонуччи не сыграет против Ювентуса
Массимилиано Аллегри, Getty Images 29 октября 2017 Аллегри: Игуаин должен повысить требования к себе
ПАУЛО ДИБАЛА, GETTY IMAGES 23 октября 2017 Дибала оскорбил Аллегри после своей замены
 
 Rambler's Top100