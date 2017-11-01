Аллегри: Ювентус разочарован матчем со Спортингом

В Лиссабоне на гол Бруно Сезара точным ударом ответил Гонсало Игуаин (1:1).

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри прокомментировал ничью в поединке с лисабонским Спортингом.

"Единственное, что сегодня было хорошо, — это результат. У нас был прекрасный шанс гарантировать себе путевку в плей-офф, но мы им не воспользовались, а потому борьба продолжается. Мы разочарованы, потому что первый тайм получился у нас очень слабым. На пропущенный мяч мы отреагировали достойно, однако мне кажется, что, сравняв счет, мы могли сыграть лучше, ведь у нас было время вырвать победу", — цитирует Аллегри официальный сайт УЕФА.

"Спортинг играл здорово, хотя у него не было трех или четырех ключевых исполнителей. Начали они неспешно, но постепенно атаковали смелее и смелее. Мы знали, что можем быть наказаны, если позволим сопернику лишнее".