Руй Витория: Бенфика старалась лишить МЮ возможности создавать моменты

Подопечные Жозе Моуриньо добыли дежурные три очка на групповой стадии Лиги чемпионов (2:0).

Главный тренер Бенфики Руй Витория поделился мнением о поражение своей команды в матче с Манчестер Юнайтед.

"Результат, конечно, огорчает, особенно если учесть, как мы пропускали эти голы. Сейчас мы переживаем этап, который был бы сложным для любой команды, но мы всегда понимали, что именно мы должны делать в этом матче. Обычно победы приносила нам другая тактика, но сегодня решили сыграть именно так: насытить центральную зону, чтобы лишить МЮ возможности создавать моменты. Впрочем, они все равно забили, а мы — нет. Поздравляю Юнайтед, а мы продолжим стараться", — цитирует наставника Бенфики официальный сайт УЕФА.

Манчестер Юнайтед — Бенфика. Лучшие моменты. 1-й тайм

Манчестер Юнайтед — Бенфика. Лучшие моменты. 2-й тайм