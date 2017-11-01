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Куртуа: Челси нужно поработать над психологией, чтобы снова играть на ноль

01 ноября 2017

Тибо Куртуа (справа), Getty Images

Римляне одержали уверенную победу над командой Антонио Конте и возглавили турнирную таблицу группы С (3:0).

Голкипер лондонского Челси Тибо Куртуа прокомментировал крупное поражение в матче с Ромой.

"Тяжело сказать, в чем проблема. В прошлом сезоне у меня иногда вообще не было работы — ну, может, один-два сейва. А в этом сезоне каждый матч команде дается с большим трудом. Нам нужно поработать над психологией, чтобы снова играть на ноль, не давать соперникам создавать моменты, не позволять им легко делать кроссы. Сегодня мы предстали не в лучшем свете и не хотим, чтобы это повторилось", - приводит слова Куртуа официальный сайт УЕФА.

Римляне отправили в ворота Куртуа три безответных мяча. Голы в составе "волков" забили Стефан Эль-Шаарави, оформивший дубль, и Диего Перотти.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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