Бавария и ПСЖ досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Определились две команды, которые за четыре тура сумели пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов.

На своем поле ПСЖ без проблем разгромил Андерлехт, а хет-трик на свой счет записал защитник Лейвин Курзава. Таким образом, парижский клуб набрал 12 очков, что гарантирует выход в стадию плей-офф.

Бавария на выезде сумела одолеть Селтик и теперь в активе мюнхенского клуба 9 пунктов.

Так, в группе B определились две команды, которые будут выступать в плей-офф – ПСЖ и Бавария.

А вот Селтик и Андерлехт между собой разыграют путевку в Лигу Европы.

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