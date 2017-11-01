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Селтик не смог остановить Баварию

01 ноября 2017

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Бавария забила победный гол через три минуты после того, как Селтик сравнял счет.

В первом тайме Кингсли Коман воспользовался длиннющим забросом от Ульрайха (вратаря Баварии) и вывел гостей вперед. "Кельты" ответили голом Макгрегора в концовке матча, но равенство продержалось недолго — уже через 3 минуты Хави Мартинес вновь вывел Баварию вперед.

 

Селтик – Бавария 1:2
Голы: Макгрегор, 74 – Коман, 22, Мартинес, 77.

Селтик: Гордон – Люстиг, Боята, Биттон, Тирни – Браун, Армстронг (Армстронг, 79) – Форрест, Макгрегор,, Синклер (Рогич, 74) – Дембеле.

Запасные: Айер, Рогич, Гриффитс, Гамбоа, Де Врис, Нтчам, Хайес.

Бавария: Ульрайх – Рафинья, Зюле, Боатенг, Алаба – Толиссо (Киммих, 83), Мартинес, Видаль (Руди, 59) – Роббен (Алькантара, 90+4), Хамес, Коман.

Запасные: Штарке, Руди, Алькантара, Киммих, Винтцхаймер, Фридль, Хуммельс.

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