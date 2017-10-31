Гвардиола: Манчестер Сити, Наполи и Шахтер — команды одного уровня

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против Наполи.

"Мы всегда стараемся не пропустить, но в последнее время мы подарили соперникам слишком много голов, поэтому нам нужно быть осторожнее. Мы очень уважаем Наполи за их стиль игры, но они наши соперники", — отметил Гвардиола.

"Манчестер Сити — молодой клуб в Европе, у нас нет того опыта, который есть у других топ-клубов. Лишь у трех-четырех наших игроков богатый международный опыт. Так что для нас это очередной тест, который покажет, продолжаем ли мы расти".

"Манчестер Сити, Наполи и Шахтер очень похожи, это три очень сильные команды. Не хочу проявить неуважение к Фейеноорду, но я считаю, что три другие команды находятся на более-менее одном уровне".

Матч Наполи — Манчестер Сити состоится в среду, 1 ноября, в 21:45 по киевскому времени.