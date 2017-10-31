Базель
1
ЦСКА М
2
31 октября
21:45
Манчестер Юнайтед
2
Бенфика
0
31 октября
21:45
ПСЖ
5
Андерлехт
0
31 октября
21:45
Селтик
1
Бавария
2
31 октября
21:45
Атлетико
1
Карабах
1
31 октября
21:45
Рома
3
Челси
0
31 октября
21:45
Спортинг Л
1
Ювентус
1
31 октября
21:45
Олимпиакос
0
Барселона
0
31 октября
21:45
Бешикташ
-
Монако
-
01 ноября
19:00
Севилья
-
Спартак М
-
01 ноября
21:45
Ливерпуль
-
Марибор
-
01 ноября
21:45
Шахтер
-
Фейеноорд
-
01 ноября
21:45
Наполи
-
Манчестер Сити
-
01 ноября
21:45
Порту
-
РБ Лейпциг
-
01 ноября
21:45
Тоттенхэм
-
Реал Мадрид
-
01 ноября
21:45
Боруссия Д
-
АПОЭЛ
-
01 ноября
21:45
Спартак М
-
Марибор
-
21 ноября
19:00
Бешикташ
-
Порту
-
21 ноября
19:00
Севилья
-
Ливерпуль
-
21 ноября
21:45
Манчестер Сити
-
Фейеноорд
-
21 ноября
21:45
Наполи
-
Шахтер
-
21 ноября
21:45
Монако
-
РБ Лейпциг
-
21 ноября
21:45
АПОЭЛ
-
Реал Мадрид
-
21 ноября
21:45
Боруссия Д
-
Тоттенхэм
-
21 ноября
21:45
ЦСКА М
-
Бенфика
-
22 ноября
19:00
Карабах
-
Челси
-
22 ноября
19:00
Базель
-
Манчестер Юнайтед
-
22 ноября
21:45
Андерлехт
-
Бавария
-
22 ноября
21:45
ПСЖ
-
Селтик
-
22 ноября
21:45
Атлетико
-
Рома
-
22 ноября
21:45
Ювентус
-
Барселона
-
22 ноября
21:45
Спортинг Л
-
Олимпиакос
-
22 ноября
21:45

Гвардиола: Манчестер Сити, Наполи и Шахтер — команды одного уровня

31 октября 2017

Пеп Гвардиола, mancity.com

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против Наполи.

"Мы всегда стараемся не пропустить, но в последнее время мы подарили соперникам слишком много голов, поэтому нам нужно быть осторожнее. Мы очень уважаем Наполи за их стиль игры, но они наши соперники", — отметил Гвардиола.

"Манчестер Сити — молодой клуб в Европе, у нас нет того опыта, который есть у других топ-клубов. Лишь у трех-четырех наших игроков богатый международный опыт. Так что для нас это очередной тест, который покажет, продолжаем ли мы расти".

"Манчестер Сити, Наполи и Шахтер очень похожи, это три очень сильные команды. Не хочу проявить неуважение к Фейеноорду, но я считаю, что три другие команды находятся на более-менее одном уровне".

Матч Наполи — Манчестер Сити состоится в среду, 1 ноября, в 21:45 по киевскому времени. 

Источник: Официальный сайт УЕФА

Команды
статьи по теме:
Давид Силва, uefa.com 31 октября 2017 Давид Силва: Это лучший состав Манчестер Сити, в котором я играл
Хосе Кальехон (по центру), фото: УЕФА 31 октября 2017 Кальехон: Мы никого не боимся
Маурицио Сарри, twitter.com/sscnapoli 31 октября 2017 Маурицио Сарри: Мне нравится стиль Гвардиолы, но у меня свои идеи
 
 Rambler's Top100