Барселона не смогла одолеть Олимпиакос

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов в группе D Барселона и Олимпиакос сыграли вничью.

По всем раскладам Барселона должна была брать в Пирее три очка и гарантировать себе выход в стадию плей-офф Лиги чемпионов. Казалось, и Олимпиакос не верил в то, что удастся сдержать натиск лидера чемпионата Испании и группы D. Символично выглядело и вручение золотого лаврового венка тренеру гостей Эрнесто Вальверде, который дважды в своей тренерской карьере работал с Олимпиакосом. Увы, сей подарок триумфатору по окончании матча выглядел злой шуткой…

По большому счету, греки, судя по тому, как разворачивались события в матче, не мог рассчитывать на победу, зато выжал из этого поединка все, что мог. Нельзя сказать, что атаки Барсы накатывались на ворота Прото, словно волны разбушевавшегося океана, однако моментов для того, чтобы забить хотя бы мяч, у гостей хватало. Однако все, что летело в створ (без нарушения правил) становилось добычей Прото, который в свое время имел шанс оказаться защитником ворот Барселоны. Остальные же эпизоды Месси, оба Суареса и их товарищи безбожно транжирили.

Язык не повернется назвать ничью на Георгиос Караискакис закономерной, но кто скажет, что Олимпиакос своей самоотверженной игрой не заслужил одно очко?

За два тура до финиша Барселона опережает на три очка Ювентус и на шесть – Спортинг. Чтобы остаться за бортом Лиги чемпионов, каталонцам надо умудриться не просто проиграть оба оставшихся матча, но еще и уступить Спортингу дома с разницей в два мяча (или хотя бы со счетом 1:2, 2:3 и так далее). Маловероятно? Но возможно.

Олимпиакос же теоретически еще не потерял шансы на плей-офф Лиги чемпионов, но куба более реальной выглядит задача опередить в итоговой турнирной таблице Спортинг и продолжить борьбу в Лиге Европы.

Олимпиакос – Барселона 0:0

Олимпиакос: Прото – Эльабделлауи, Ботиа, Энгельс, Кутрис – Фигейраш, Ромао, Тахцидис, Одиджа-Офое (Жилле, 75), Карсела-Гонсалес (Пардо, 79) – Фортунис (Джурджевич, 84).

Барселона: тер Штеген – Семеду, Маскерано, Умтити, Альба – Роберто (Деулофеу, 45+1), Бускетс, Паулиньо (Ракитич, 62) – Месси, Л.Суарес, Д.Суарес (Андре Гомеш, 75).

Предупреждения: Тахцидис, Энгельс, Фигейраш – Роберто, Андре Гомеш.