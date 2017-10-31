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-
Порту
-
21 ноября
19:00
Севилья
-
Ливерпуль
-
21 ноября
21:45
Манчестер Сити
-
Фейеноорд
-
21 ноября
21:45
Наполи
-
Шахтер
-
21 ноября
21:45
Монако
-
РБ Лейпциг
-
21 ноября
21:45
АПОЭЛ
-
Реал Мадрид
-
21 ноября
21:45
Боруссия Д
-
Тоттенхэм
-
21 ноября
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Карабах
-
Челси
-
22 ноября
19:00
Базель
-
Манчестер Юнайтед
-
22 ноября
21:45
Андерлехт
-
Бавария
-
22 ноября
21:45
ПСЖ
-
Селтик
-
22 ноября
21:45
Атлетико
-
Рома
-
22 ноября
21:45
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Спортинг и Ювентус победителя не выявили

31 октября 2017

twitter.com/juventusfc

В Лиссабоне на гол Бруно Сезара точным ударом ответил Гонсало Игуаин (1:1).

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Спортинг в родных стенах принимал Ювентус. Хозяева вышли вперед благодаря точному удару Бруно Сезара на 20-ой минуте. Гости смогли ответить лишь в конце поединка — это Гонсало Игуаин после передачи Хуана Куадрадо восстановил паритет.

В следующем туре Ювентус сыграет с Барселоной, а Спортинг сразится с Олимпиакосом. 

Спортинг — Ювентус 1:1

Голы: Сезар, 20 — Игуаин, 79 

Спортинг: Патрисиу – Пинто, Коатес, Ристовски (Петрович, 90+1), Силва – Сезар (Пальинья, 63), Батталья – Мартинш, Фернандеш, Акунья – Дост (Думбия, 82)

Ювентус: Буффон – Де Шильо (Коста, 65), Барцальи, Кьеллини, Сандро – Пьянич, Хедира (Матюиди, 70) – Куадрадо, Дибала (Бернандески, 82), Манджукич – Игуаин

Предупреждения: Дост, Коатес, Акунья — Манджукич, Куадрадо

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