Спортинг и Ювентус победителя не выявили

В Лиссабоне на гол Бруно Сезара точным ударом ответил Гонсало Игуаин (1:1).

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Спортинг в родных стенах принимал Ювентус. Хозяева вышли вперед благодаря точному удару Бруно Сезара на 20-ой минуте. Гости смогли ответить лишь в конце поединка — это Гонсало Игуаин после передачи Хуана Куадрадо восстановил паритет.

В следующем туре Ювентус сыграет с Барселоной, а Спортинг сразится с Олимпиакосом.

Спортинг — Ювентус 1:1

Голы: Сезар, 20 — Игуаин, 79

Спортинг: Патрисиу – Пинто, Коатес, Ристовски (Петрович, 90+1), Силва – Сезар (Пальинья, 63), Батталья – Мартинш, Фернандеш, Акунья – Дост (Думбия, 82)

Ювентус: Буффон – Де Шильо (Коста, 65), Барцальи, Кьеллини, Сандро – Пьянич, Хедира (Матюиди, 70) – Куадрадо, Дибала (Бернандески, 82), Манджукич – Игуаин

Предупреждения: Дост, Коатес, Акунья — Манджукич, Куадрадо