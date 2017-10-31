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-
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19:00
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-
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-
21 ноября
21:45
Манчестер Сити
-
Фейеноорд
-
21 ноября
21:45
Наполи
-
Шахтер
-
21 ноября
21:45
Монако
-
РБ Лейпциг
-
21 ноября
21:45
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ПСЖ
-
Селтик
-
22 ноября
21:45
Атлетико
-
Рома
-
22 ноября
21:45
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-
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ЦСКА вырвал победу в тяжелом матче с Базелем

31 октября 2017

фото: sport-express.ru

Подопечные Гончаренко ударно провели вторую половину и сумели добиться позитивного результата.

ЦСКА в гостях сумел дожать швейцарский Базель (1:2). На гол Дзуффи во втором тайме армейцы ответили выстрелами Дзагоева и Вернблума.

Дзагоев вышел после перерыва и заменил Витинью, следовательно Вернблум выдвинулся ближе к нападению.

"Армейцы" имеют одинаковое количество пунктов с Базелем, но он выше в таблице из-за победы над ЦСКА в Москве (2:0). Отметим, чтобы выйти из группы москвичи в оставшихся турах должны набрать очков больше, чем швейцарцы.

Напомним, в 5-м туре Лиги чемпионов ЦСКА дома сыграет с Бенфикой, а Базель примет "красных дьяволов".

Базель — ЦСКА 1:2
Голы: Дзуффи, 32 — Дзагоев, 65, Вернблум, 79

Базель: Вацлик — Баланта, Ланг, Аканджи, Сухи — Зуффи, Штеффен, Джака (Дие, 73), Петретта (Иттен, 84), Эльюнусси — Оберлин (Айети, 72).

ЦСКА: Акинфеев — А.Березуцкий, В.Березуцкий, Васин, Щенников — Вернблум, Фернандес, Натхо (Жамалетдинов, 90), Головин, Витиньо (Дзагоев, 46) — Кучаев (Миланов, 90).

Предупреждения: Натхо, Джака, Баланта — Фернандес.

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