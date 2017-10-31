Давид Силва: Это лучший состав Манчестер Сити, в котором я играл

Полузащитник Манчестер Сити Давид Силва убежден, что это сильнейший состав "горожан", в котором он играл.

"Я считаю, что мы играем в очень хороший футбол, мы создаем много моментов и забиваем много голов. Да, я считаю, что это лучший Сити, в котором я играл", — заявил Силва.

"Думаю, завтрашний матч будет похож на манчестерский. Мы играем в схожем стиле с Наполи — обе команды пытаются держать мяч и создавать голевые моменты".

"У меня не лучшие воспоминания об игре на этом стадионе, ведь мы проиграли здесь в 2011-м году. Надеюсь, что завтра все будет по-другому. Мы очень уверены в себе, поскольку каждый игрок в команде знает, что нужно делать на поле, мы играем в по-настоящему классный футбол".

Матч Наполи — Манчестер Сити состоится в среду, 1 ноября, в 21:45 по киевскому времени.