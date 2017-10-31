Рома раздавила Челси

Римляне одержали уверенную победу над командой Антонио Конте и возглавили турнирную таблицу группы С (3:0).

В центральном поединке игрового дня Рома принимала лондонский Челси, две недели назад команды встречались в Лондоне и порадовали болельщиков изобилием голов, сыграв в результативную ничью — 3:3. В перерыве между очными встречами коллективы одержали по три победы во внутренних чемпионатах, так что подошли к отчетному поединку в хорошем расположении духа.

Сразу же после стартового свистка "волки" не стали церемониться с соперником и открыли счет уже на 37- секунде — Коларов выполнил заброс на Джеко, Эдин скинул мяч Эль Шаарави, а тот мощным выстрелом поразил верхний угол ворот Куртуа — 1:0.

Пропустив быстрый гол, лондонцы побежали вперед в попытках восстановить паритет, самым активным в составе "пенсионеров" был Эден Азар, не стеснявшийся пробивать по воротам при первой возможности, но хозяева сумели сдержать натиск Челси и постепенно перевели игру на чужую половину поля. В целом, подопечные Ди Франческо уверенно контролировали мяч, но Коларов едва не привез гол в свои ворота, Александар попал мячом в ногу Педро, в результате чего Мората мог сравнять счет, но пробил выше ворот из выгодной позиции.

Рома выглядела на порядок выше соперника и сумела удвоить свое преимущество — на 36-й минуте сперва Давид Луис обрезался в центре поля, Джеко протащил мяч и отпасовал на Эль Шаарави, тот пробил по воротам, но Куртуа выручил своих защитников. Спустя несколько мгновений Рома провела еще одну атаку, Наингголан выполнил заброс на Эль Шаарави, Рюдигер, видимо, забыл, что Стефан — больше не его партнер по команде, и оставил ему мяч, а вингер воспользовался этим сполна и отправил мяч в сетку — 2:0. Под занавес первой половины встречи Бакайоко мог сократить отставание в счете после подачи Фабрегаса с углового, но удару француза не хватило совсем немного для попадания в цель.

Предполагалось, что после перерыва Челси побежит вперед в надежде забить быстрый гол и сохранить интригу в матче, но в начале тайма игровое преимущество захватили как раз таки "волки". Потрясающий матч провело атакующее трио Ромы Эль Шаарави — Джеко — Перотти, из-за которого защитники Челси будут крепко спать ночью. Один из этих парней довел преимущество своей команды до разгромного на 63-й минуте — Коларов отпасовал на Перотти, Диего подработал мяч и мощно пробил из-за пределов штрафной площади точно в нижний угол ворот, Куртуа не справился с этим ударом — 3:0.

В распоряжении подопечных Конте оставалось достаточно времени, дабы хотя бы провести гол престижа, но они, наоборот, были ближе к тому, чтобы пропустить в четвертый раз, нежели забить первый для себя гол. Сначала Перотти промахнулся из выгоднейшей позиции после классного паса от Джеко, а затем Куртуа спасал свою команду после опасных ударов Наингголана и Маноласа. Хозяева уверенно довели игру до финального свистка и отпраздновали убедительную победу над Челси, вновь забив лондонцам три гола, но на этот раз не пропустив ни одного.

Благодаря победе над Челси, Рома обошла "пенсионеров" и возглавила турнирную таблицу группы С. "Синие" отстают от римлян на одно очко и опережают мадридский Атлетико, идущий третьим, на четыре пункта. В 5-м туре Роме предстоит непростой поединок с Атлетико, а Челси отправится в Азербайджан в гости к Карабаху.

Рома - Челси 3:0

Голы: Эль Шаарави, 1, 36, Перотти, 63

Рома: Алиссон — Флоренци (Манолас, 76), Фасио, Жезус, Коларов — Наингголан, Де Росси, Строотман — Эль Шаарави (Жерсон, 75), Джеко, Перотти (Пеллегрини, 87)

Челси: Куртуа — Рюдигер, Давид Луис, Кэхилл (Виллиан, 56) — Аспиликуэта, Фабрегас (Дринкуотер, 71), Бакайоко, Алонсо — Педро, Мората (Батшуайи, 75), Азар