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-
21 ноября
19:00
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-
Ливерпуль
-
21 ноября
21:45
Манчестер Сити
-
Фейеноорд
-
21 ноября
21:45
Наполи
-
Шахтер
-
21 ноября
21:45
Монако
-
РБ Лейпциг
-
21 ноября
21:45
АПОЭЛ
-
Реал Мадрид
-
21 ноября
21:45
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-
Манчестер Юнайтед
-
22 ноября
21:45
Андерлехт
-
Бавария
-
22 ноября
21:45
ПСЖ
-
Селтик
-
22 ноября
21:45
Атлетико
-
Рома
-
22 ноября
21:45
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Фабрегас проводит юбилейный матч в Лиге чемпионов

31 октября 2017

Сеск Фабрегас, Getty Images

Полузащитник Челси Сеск Фабрегас вышел в стартовом составе своей команды на матч Лиги чемпионов против Ромы.

Этот матч стал для Фабрегаса 100-м появлением на поле в рамках Лиге чемпионов. В предыдущих 99 матчах он забил 19 голов и отдал 22 результативные передачи.

Кроме того Фабрегас в возрасте 30 лет и 180 дней стал пятым самым молодым игроком, которому покорилась эта отметка, а также девятым испанцем после Виктора Вальдеса (106), Серхио Рамоса (106), Карлеса Пуйоля (115), Хаби Алонсо (119), Андреса Иньесты (125), Рауля (142), Хави (151) и Икера Касильяса (166).

Football.ua ведет прямую текстовую трансляцию матча Рома — Челси.

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