Фабрегас проводит юбилейный матч в Лиге чемпионов

Полузащитник Челси Сеск Фабрегас вышел в стартовом составе своей команды на матч Лиги чемпионов против Ромы.

Этот матч стал для Фабрегаса 100-м появлением на поле в рамках Лиге чемпионов. В предыдущих 99 матчах он забил 19 голов и отдал 22 результативные передачи.

Кроме того Фабрегас в возрасте 30 лет и 180 дней стал пятым самым молодым игроком, которому покорилась эта отметка, а также девятым испанцем после Виктора Вальдеса (106), Серхио Рамоса (106), Карлеса Пуйоля (115), Хаби Алонсо (119), Андреса Иньесты (125), Рауля (142), Хави (151) и Икера Касильяса (166).

Football.ua ведет прямую текстовую трансляцию матча Рома — Челси.