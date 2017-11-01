Тоттенхэм — Реал: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Несмотря на то, что Тоттенхэм играет дома, букмекеры больше верят в Реал.

Тоттенхэм и мадридский Реал встретятся в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/18.

Предлагаем взглянуть, как оценивают шансы команд ведущие зарубежные и украинские букмекерские конторы. Отметим, что очень вероятным считается, что обе команды отметятся голами.

Событие/Букмекерская контора William Hill bwin Bet365 PariMatch Победа Тоттенхэма 3,2 3,1 3,2 3.05 Ничья 3,6 3,7 3,7 3.8 Победа Реала 2,2 2,2 2,25 2.25 Обе забьют 1,4 1,44 1,44 1.47

Football.ua проведет для вас текстовую онлайн-трансляцию. Первый поединок команды завершили вничью — 1:1. На Уэмбли команды начнут встречу в 21:45 по Киеву.