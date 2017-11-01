Тоттенхэм — Реал: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Тоттенхэм и мадридский Реал встретятся в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/18.
Предлагаем взглянуть, как оценивают шансы команд ведущие зарубежные и украинские букмекерские конторы. Отметим, что очень вероятным считается, что обе команды отметятся голами.
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Событие/Букмекерская контора
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William Hill
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bwin
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Bet365
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PariMatch
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Победа Тоттенхэма
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3,2
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3,1
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3,2
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3.05
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Ничья
|
3,6
|
3,7
|
3,7
|
3.8
|
Победа Реала
|
2,2
|
2,2
|
2,25
|
2.25
|
Обе забьют
|
1,4
|
1,44
|
1,44
|
1.47
Football.ua проведет для вас текстовую онлайн-трансляцию. Первый поединок команды завершили вничью — 1:1. На Уэмбли команды начнут встречу в 21:45 по Киеву.
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