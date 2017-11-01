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Бешикташ
-
Порту
-
21 ноября
19:00
Севилья
-
Ливерпуль
-
21 ноября
21:45
Манчестер Сити
-
Фейеноорд
-
21 ноября
21:45
Наполи
-
Шахтер
-
21 ноября
21:45
Монако
-
РБ Лейпциг
-
21 ноября
21:45
АПОЭЛ
-
Реал Мадрид
-
21 ноября
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Карабах
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Челси
-
22 ноября
19:00
Базель
-
Манчестер Юнайтед
-
22 ноября
21:45
Андерлехт
-
Бавария
-
22 ноября
21:45
ПСЖ
-
Селтик
-
22 ноября
21:45
Атлетико
-
Рома
-
22 ноября
21:45
Ювентус
-
Барселона
-
22 ноября
21:45
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-
22 ноября
21:45

Тоттенхэм — Реал: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

01 ноября 2017

getty images

Несмотря на то, что Тоттенхэм играет дома, букмекеры больше верят в Реал.

Тоттенхэм и мадридский Реал встретятся в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/18. 

Предлагаем взглянуть, как оценивают шансы команд ведущие зарубежные и украинские букмекерские конторы. Отметим, что очень вероятным считается, что обе команды отметятся голами.

Событие/Букмекерская контора

William Hill

bwin

Bet365

PariMatch

Победа Тоттенхэма

3,2

3,1

3,2

3.05

Ничья

3,6

3,7

3,7

3.8

Победа Реала

2,2

2,2

2,25

2.25

Обе забьют

1,4

1,44

1,44

1.47

Football.ua проведет для вас текстовую онлайн-трансляциюПервый поединок команды завершили вничью — 1:1. На Уэмбли команды начнут встречу в 21:45 по Киеву. 

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