Шахтер — Фейеноорд: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Донецкий Шахтер в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/18 встретится с чемпионов Нидерландов Фейеноордом.
Авторитетные букмекерские конторы считают безоговорочным фаворитом именно команду Паулу Фонсеки.
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Событие/Букмекерская контора
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Победа Шахтера
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1,33
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1,36
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1,36
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1.38
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Ничья
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5,5
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5,25
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5,5
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5.3
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Победа Фейеноорда
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9
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8
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9
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8.1
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Точный счет 2:0
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8
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7,75
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7,5
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7.7
Первый поединок сегодняшних соперников в Роттердаме завершился волевой победой украинцев 2:1. На ОСК Металлист команды начнут встречу в 21:45 по Киеву. Football.ua проведет для вас текстовую онлайн-трансляцию.
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