Шахтер — Фейеноорд: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Букмекеры считают Шахтер явным фаворитом в матче группового этапа Лиги чемпионов против Фейеноорда.

Донецкий Шахтер в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/18 встретится с чемпионов Нидерландов Фейеноордом.

Авторитетные букмекерские конторы считают безоговорочным фаворитом именно команду Паулу Фонсеки.

Событие/Букмекерская контора William Hill bwin Bet365 PariMatch Победа Шахтера 1,33 1,36 1,36 1.38 Ничья 5,5 5,25 5,5 5.3 Победа Фейеноорда 9 8 9 8.1 Точный счет 2:0 8 7,75 7,5 7.7

Первый поединок сегодняшних соперников в Роттердаме завершился волевой победой украинцев 2:1. На ОСК Металлист команды начнут встречу в 21:45 по Киеву. Football.ua проведет для вас текстовую онлайн-трансляцию.