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-
21 ноября
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Бешикташ
-
Порту
-
21 ноября
19:00
Севилья
-
Ливерпуль
-
21 ноября
21:45
Манчестер Сити
-
Фейеноорд
-
21 ноября
21:45
Наполи
-
Шахтер
-
21 ноября
21:45
Монако
-
РБ Лейпциг
-
21 ноября
21:45
АПОЭЛ
-
Реал Мадрид
-
21 ноября
21:45
Боруссия Д
-
Тоттенхэм
-
21 ноября
21:45
ЦСКА М
-
Бенфика
-
22 ноября
19:00
Карабах
-
Челси
-
22 ноября
19:00
Базель
-
Манчестер Юнайтед
-
22 ноября
21:45
Андерлехт
-
Бавария
-
22 ноября
21:45
ПСЖ
-
Селтик
-
22 ноября
21:45
Атлетико
-
Рома
-
22 ноября
21:45
Ювентус
-
Барселона
-
22 ноября
21:45
Спортинг Л
-
Олимпиакос
-
22 ноября
21:45

Шахтер — Фейеноорд: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

01 ноября 2017

getty images

Букмекеры считают Шахтер явным фаворитом в матче группового этапа Лиги чемпионов против Фейеноорда.

Донецкий Шахтер в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/18 встретится с чемпионов Нидерландов Фейеноордом.

Авторитетные букмекерские конторы считают безоговорочным фаворитом именно команду Паулу Фонсеки.

Событие/Букмекерская контора

William Hill

bwin

Bet365

PariMatch

Победа Шахтера

1,33

1,36

1,36

1.38

Ничья

5,5

5,25

5,5

5.3

Победа Фейеноорда

9

8

9

8.1

Точный счет 2:0

8

7,75

7,5

7.7

Первый поединок сегодняшних соперников в Роттердаме завершился волевой победой украинцев 2:1. На ОСК Металлист команды начнут встречу в 21:45 по Киеву. Football.ua проведет для вас текстовую онлайн-трансляцию.

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