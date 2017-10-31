Клопп: Нужно выигрывать домашние матчи

Главный тренер Ливерпуля Юргенн Клопп дал свой комментарий относительно будущего матча против Марибора в Лиге чемпионов.

"После 7:0 в Мариборе люди не ждут многого от соперника, но моя задача – гарантировать, что команда была собрана на 100%", — приводит слова Юргена Клоппа официальный сайт УЕФА.

"Энфилд всегда должен быть крепостью, а это значит, надо выигрывать домашние матчи".

"В предыдущем матче с Марибором все сложилось удачно. Мы быстро забили второй, третий и четвертый мячи, но за этим последовал провальный матч с Тоттенхэмом. Марибор всегда будет крепким клубом".

"Не уверен на 100%, что Деян Ловрен и Филиппе Коутиньо будут готовы к игре. Пока сказать ничего не могу".

"У Фирмино были судороги после Хаддерсфилда, так что в последние дни он тренировался осторожно. Решим по составу завтра", – сказал Клопп.

Матч Ливерпуль — Марибор состоится в среду, 1 ноября, в 21:45 по киевскому времени.