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-
Фейеноорд
-
21 ноября
21:45
Наполи
-
Шахтер
-
21 ноября
21:45
Монако
-
РБ Лейпциг
-
21 ноября
21:45
АПОЭЛ
-
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22 ноября
21:45
Андерлехт
-
Бавария
-
22 ноября
21:45
ПСЖ
-
Селтик
-
22 ноября
21:45
Атлетико
-
Рома
-
22 ноября
21:45
Ювентус
-
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-
22 ноября
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Клопп: Нужно выигрывать домашние матчи

31 октября 2017

Юрген Клопп, УЕФА

Главный тренер Ливерпуля Юргенн Клопп дал свой комментарий относительно будущего матча против Марибора в Лиге чемпионов.

"После 7:0 в Мариборе люди не ждут многого от соперника, но моя задача – гарантировать, что команда была собрана на 100%", — приводит слова Юргена Клоппа официальный сайт УЕФА

"Энфилд всегда должен быть крепостью, а это значит, надо выигрывать домашние матчи".

"В предыдущем матче с Марибором все сложилось удачно. Мы быстро забили второй, третий и четвертый мячи, но за этим последовал провальный матч с Тоттенхэмом. Марибор всегда будет крепким клубом".

"Не уверен на 100%, что Деян Ловрен и Филиппе Коутиньо будут готовы к игре. Пока сказать ничего не могу".

"У Фирмино были судороги после Хаддерсфилда, так что в последние дни он тренировался осторожно. Решим по составу завтра", – сказал Клопп.

Матч Ливерпуль — Марибор состоится в среду, 1 ноября, в 21:45 по киевскому времени. 

Источник: Официальный сайт УЕФА

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