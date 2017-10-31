Кальехон: Мы никого не боимся

"В течение последних 10 минут первого тайма и всего второго тайма мы продемонстрировали, что можем играть на том же уровне, что топ-клубы вроде Ман Сити. Мы никого не боимся, знаем, что сами являемся отличной командой и можем соперничать с лучшими в Европе", — приводит слова Кальехона официальный сайт УЕФА.

"За Сити выступают превосходные футболисты, но на поле мы выйдем без какого-либо страха. Обидно, что в Манчестере мы стали играть в свой футбол так поздно. Завтра будем биться за три очка", — считает Кальехон.

Матч Наполи — Манчестер Сити состоится в среду, 1 ноября, в 21:45 по киевскому времени.