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-
РБ Лейпциг
-
21 ноября
21:45
АПОЭЛ
-
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21 ноября
21:45
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-
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-
22 ноября
19:00
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-
Манчестер Юнайтед
-
22 ноября
21:45
Андерлехт
-
Бавария
-
22 ноября
21:45
ПСЖ
-
Селтик
-
22 ноября
21:45
Атлетико
-
Рома
-
22 ноября
21:45
Ювентус
-
Барселона
-
22 ноября
21:45
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Кальехон: Мы никого не боимся

31 октября 2017

Хосе Кальехон (по центру), фото: УЕФА

Полузащитник Наполи Хосе Кальехон дал свой комментарий относительно будущего матча против Манчестер Сити.

"В течение последних 10 минут первого тайма и всего второго тайма мы продемонстрировали, что можем играть на том же уровне, что топ-клубы вроде Ман Сити. Мы никого не боимся, знаем, что сами являемся отличной командой и можем соперничать с лучшими в Европе", — приводит слова Кальехона официальный сайт УЕФА.

"За Сити выступают превосходные футболисты, но на поле мы выйдем без какого-либо страха. Обидно, что в Манчестере мы стали играть в свой футбол так поздно. Завтра будем биться за три очка", — считает Кальехон. 

Матч Наполи — Манчестер Сити состоится в среду, 1 ноября, в 21:45 по киевскому времени. 

Источник: Официальный сайт УЕФА

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