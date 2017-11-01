МЮ — Бенфика 2:0 Видео голов и обзор матча

Манчестер Юнайтед — Бенфика. Лучшие моменты. 1-й тайм
Манчестер Юнайтед — Бенфика. Лучшие моменты. 2-й тайм
Манчестер Юнайтед - Бенфика 2:0
Голы: Свилар, 45 (автогол), Блинд, 78 (с пенальти)
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Дармиан, Байи, Смоллинг, Блинд — Мактоминей, Матич — Мата (Эррера, 68), Лингард (Мхитарян, 46), Мартиаль (Рашфорд, 75) — Лукаку
Бенфика: Свилар — Дуглас, Диаш, Жардел, Гримальдо (Элизеу, 64) — Фейса, Самарис, Пицци — Сальвио, Хименес (Сеферович, 74), Гонсалвеш
Предупреждения: Байи, Лингард — Диас, Сальвио
На 15-ой минуте Антони Мартиаль не реализовал пенальти (вратарь).
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