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-
21 ноября
19:00
Севилья
-
Ливерпуль
-
21 ноября
21:45
Манчестер Сити
-
Фейеноорд
-
21 ноября
21:45
Наполи
-
Шахтер
-
21 ноября
21:45
Монако
-
РБ Лейпциг
-
21 ноября
21:45
АПОЭЛ
-
Реал Мадрид
-
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-
Манчестер Юнайтед
-
22 ноября
21:45
Андерлехт
-
Бавария
-
22 ноября
21:45
ПСЖ
-
Селтик
-
22 ноября
21:45
Атлетико
-
Рома
-
22 ноября
21:45
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МЮ — Бенфика 2:0 Видео голов и обзор матча

01 ноября 2017

Фото: twitter.com/ManUtd

Представляем вашему вниманию видео голов и обзор матча МЮ — Бенфика (2:0).

Манчестер Юнайтед — Бенфика. Лучшие моменты. 1-й тайм 

Манчестер Юнайтед — Бенфика. Лучшие моменты. 2-й тайм 

Манчестер Юнайтед - Бенфика 2:0
Голы: Свилар, 45 (автогол), Блинд, 78 (с пенальти)

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Дармиан, Байи, Смоллинг, Блинд — Мактоминей, Матич — Мата (Эррера, 68), Лингард (Мхитарян, 46), Мартиаль (Рашфорд, 75) — Лукаку

Бенфика: Свилар — Дуглас, Диаш, Жардел, Гримальдо (Элизеу, 64) — Фейса, Самарис, Пицци — Сальвио, Хименес (Сеферович, 74), Гонсалвеш

Предупреждения: Байи, Лингард — Диас, Сальвио

На 15-ой минуте Антони Мартиаль не реализовал пенальти (вратарь).

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