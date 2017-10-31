Манчестер Юнайтед — Бенфика: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Манчестер Юнайтед в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/18 встретится с португальской Бенфикой 31 октября.
Авторитетные букмекерские канторы считают фаворитом именно команду Жозе Моуриньо.
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Событие/Букмекерская контрора
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Победа МЮ
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1,33
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1,35
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1,39
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Ничья
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5
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4,75
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5
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Победа Бенфики
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10
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10
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9
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Обе забьют
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2,15
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2,10
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2,10
В первом матче команд, в рамках третьего тура Лиги чемпионов, МЮ одержал победу в Лиссабоне со счетом 1:0. На Олд Траффорд команду начнут встречу в 21:45 по Киеву.