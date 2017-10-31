Манчестер Юнайтед — Бенфика: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

31 октября 2017

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Букмекеры считают Манчестер Юнайтед фаворитом в матче группового этапа Лиги чемпионов против Бенфики.

Манчестер Юнайтед в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/18 встретится с португальской Бенфикой 31 октября.

Авторитетные букмекерские канторы считают фаворитом именно команду Жозе Моуриньо.

 

Событие/Букмекерская контрора

William Hill

bwin

Bet365

Победа МЮ

1,33

1,35

1,39

Ничья

5

4,75

5

Победа Бенфики

10

10

9

Обе забьют

2,15

2,10

2,10

В первом матче команд, в рамках третьего тура Лиги чемпионов, МЮ одержал победу в Лиссабоне со счетом 1:0. На Олд Траффорд команду начнут встречу в 21:45 по Киеву.

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