Рома — Челси. Накануне

Football.ua представляет превью матча группы С, где в 4-м туре Лиги чемпионов сойдутся Рома и Челси.

Рома — Челси

Вторник, 21:45, Рим, Стадио Олимпико.

Ориентировочные составы:

Рома: Алиссон – Флоренци, Фасио, Жезус, Коларов – Наингголан, Де Росси, Строотман – Дефрель, Джеко, Эль-Шаарави.

Челси: Куртуа – Аспиликуэта, Луис, Кэхилл – Дзаппакоста, Фабрегас, Бакайоко, Алонсо – Педро, Азар – Мората.

Не сыграют: Эмерсон, Карсдорп, Манолас, Перес — Мозес.

Под вопросом: … — Канте.

Бомбардиры: Джеко, 3 – Азар, Батшуайи (по 2).

Судья: Йонас Эрикссон.

Первая встреча этих команд (в 3 туре Лиги чемпионов) завершилась со счетом 3:3, да еще и как развивались события в той игре! Челси лидировал 2:0, но не сумел закрыть матч и пропустил целых 3 мяча в ответ. К счастью для "синих", Эден Азар все-таки счет сравнял.

После игре британская пресса самых разных степеней достоверности запестрила заголовками о скором уходе Антонио Конте из Челси. Итальянец, дескать, не может найти общий язык с командой, а игрокам не по душе тренерские методы Антонио.

Конте разок взорвался, заявив, что в прессе слишком много всякой чепухи, но все же главный ответ его был на футбольном поле. Челси продемонстрировал 100% результат, выиграв в Кубке Лиги у Эвертона (этот матч оставим за скобками ввиду не самого основного состава лондонцев), а также в АПЛ у Уотфорда и Борнмута. Да, во встрече с Уотфордом "пенсионеры" вполне могли проиграть, но давайте вспомним, что сделало результат в той игре? Правильно, замены Антонио Конте: все трое вышедших на замену игроков поучаствовали в голах. Игра с Борнмутом тоже простой не была: "вишенки" всей командой закрылись на своей половине поля, но Эден Азар в очередной раз сделал результат для "синих".

Что касается Ромы, то римляне добыли 3 победы в Серии А, и все с одинаковым счетом – 1:0. Пострадали Торино, Кротоне и Болонья. Счета не феерические, мягко говоря, но главное – 9 очков.

Изюминкой матча должна стать реакция болельщиков на центрбека Челси Антонио Рюдигера, который еще в прошлом сезоне выступал за Рому. Помнится, прошлой зимой тиффози "волков" поддерживали Антонио, которого на почве расизма оскорбил хавбек Лацио Сенад Лулич. А что теперь? Не прошло и года, как они сами издают обезьяньи выкрики в адрес бывшего кумира. Просто поразительно! Но посмотрим, как будет вести себя в отношении Антонио не отдельная группа болельщиков, а заполненный Стадио Олимпико.

Вопреки всем ожиданиям, сейчас главными претендентами на выход из группы являются Рома и Челси, а вот Атлетико сделал своим конкурентам королевский подарок, сыграв вничью с абсолютным аутсайдером Карабахом. Тем не менее, команды вряд ли будут играть на ничью, ведь в таком случае "матрасники" подберутся слишком близко.

Тренеры говорят:

Эусебио Ди Франческо, Рома: " В гостевом матче с Челси мы остались верны своему стилю, так же будем играть и дома. Как я говорил после матча в Лондоне, настрой должен быть таким же – это будет для нас отправной точкой. Могу заверить, что все готовы. Я могу выставить тот же состав, что и в субботнем матче с Болоньей. Единственное исключение – Наингголан, подтверждаю, что он точно попадет в стартовый состав. Еще не решил, на какой позиции он будет играть. Вы все узнаете завтра! Но, конечно, будут играть те, кто способен победить Челси".

Антонио Конте, Челси: "Матч с Ромой на Стэмфорд Бридж получился эмоциональным. Думаю, результат справедлив. Нас ждет еще один матч против очень тяжелого соперника, поэтому мы должны выложиться по максимуму. В нашей группе играют Атлетико и Рома – две очень сильные и хорошие команды. Очень важно оставаться на первом месте в группе Лиги чемпионов, потому что нашей целью является успешное выступление во всех турнирах".

прогноз 0:1

Евгений Музыка, Football.ua

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.