Жезуш: Спортинг может обыграть Ювентус

31 октября 2017

Жорже Жезуш, getty images

Главный тренер Спортинга Жорже Жезуш верит в свою команду.

Спортинг потеряет шансы на плей-офф, если проиграет в 4-м туре ЛЧ Ювентусу.

"Будет здорово попробовать себя на фоне такой большой команды, как Ювентус. Мы знаем, насколько это сильная команда, но также мы верим, что можем обыграть Ювентус", — заявил Жорже Жезуш.

"Несмотря на поражения от Юве и Барселоны, мы увидели силу Спортинга. Нам нужно защищаться так же хорошо, как и в Турине, чтобы причинить сопернику неудобства".

Матч Спортинг – Ювентус начнется сегодня, 31 октября, в 21:45 по киевскому времени.

Источник: Football Italia

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