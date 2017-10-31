ПСЖ оставит Мбаппе вне заявки на ближайший матч — BBC

Участие нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в матче Лиги чемпионов против Андерлехта находится под сомнением.

Мбаппе перешел в ПСЖ летом из Монако в аренду с обязательным выкупом за 180 млн евро. Он забил 4 мяча в первых 10 матчах за ПСЖ, но испытывал трудности в последних двух играх Лиги 1.

"Это новый опыт для Килиана. Когда играешь хорошо, то открываешь все газеты, слушаешь спортивные шоу – везде говорят, что ты лучше всех. Нужно контролировать свои эмоции. Когда играешь плохо – будь готов к критике", — заявил тренер ПСЖ Унаи Эмери.

BBC предполагает, что Килиана не окажется в заявке на игру Лиги чемпионов с Андерлехтом.

Также не поможет "принцам" полузащитник Тиаго Мотта, который травмировал колено.

ПСЖ может обеспечить себе выход в плей-офф ЛЧ, если обыграет бельгийцев, а Селтик не победит Баварию.