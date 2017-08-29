Фанов Фейеноорда в Неаполе не будет

Префектура Неаполя приняла решение не пускать голландских болельщиков на матч Лиги чемпионов Наполи — Фейеноорд.

Фейеноорд получил официальное уведомление о том, что клуб не получит билетов для болельщиков на выездной поединок против Наполи в Лиге чемпионов.

Префектура Неаполя мотивировала свое решение тем, что в феврале 2015 года накануне и после матча 1/16 Лиги Европы Рома – Фейеноорд славящиеся своим крутым нравом поклонники роттердамской команды устроили массовые беспорядки в Риме, и неаполитанцы не хотят превращать свой город в арену боевых действий.

Поединок второго тура Лиги чемпионов Наполи – Фейеноорд в группе F, в которой выступают также Шахтер и Манчестер Сити, состоится 26 сентября в Неаполе на стадионе Сан-Паоло.