Гвардиола: Наполи — одна из трех лучших команд Европы

Главный тренер Манчестер Сити высоко отозвался о своем будущем сопернике по группе Лиги чемпионов.

По итогам жеребьевки в Монако "горожане" попали в группу F вместе с такими командами как Шахтер, Наполи и Фейеноорд.

По словам каталонского специалиста, для его команды жребий сложно назвать позитивным.

"Я не могу сказать, что жеребьевка удачная для нас", — начал Пеп.

"В нашу группу попала сильнейшая команда из всех представителей третьей корзины – Наполи. В данный момент они демонстрируют лучший в Италии футбол, предпочитая активно атаковать вместо того, чтобы много защищаться. Их игроки превосходно работают с мячом".

"По моему мнению, в данный момент Наполи является одной из трех лучших команд в Европе", — подчеркнул Гвардиола.

Первый поединок в групповом этапе Лиги чемпионов Манчестер Сити проведет 13 сентября на выезде против Фейеноорда.