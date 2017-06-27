Мхитарян: МЮ намерен побороться за победу в ЛЧ

27 июня 2017

Генрих Мхитарян и Поль Погба, getty images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Генрих Мхитарян уверяет, что команда ставит перед собой самые высокие цели в Лиге чемпионов.

Манчестер Юнайтед в нынешней кампании выиграл Лигу Европы, что дало ему право на участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

"ЛЧ – это тот турнир, в котором должен выступать МЮ. Мы счастливы, что вновь будем играть в этом прекрасном турнире", — заявил Мхитарян.

"В следующем сезоне команда намерена побороться за этот трофей. Также нас ожидает захватывающее противостояние в Суперкубке УЕФА с Реалом".

Юнайтед уже начал укреплять команду на следующий сезон – ряды Красных Дьяволов пополнил защитник Бенфики Виктор Линделеф. Ожидается, что в ближайшее время клуб купит хавбека Челси Неманью Матича.

Источник: Daily Mail

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