Мхитарян: МЮ намерен побороться за победу в ЛЧ

Полузащитник Манчестер Юнайтед Генрих Мхитарян уверяет, что команда ставит перед собой самые высокие цели в Лиге чемпионов.

Манчестер Юнайтед в нынешней кампании выиграл Лигу Европы, что дало ему право на участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

"ЛЧ – это тот турнир, в котором должен выступать МЮ. Мы счастливы, что вновь будем играть в этом прекрасном турнире", — заявил Мхитарян.

"В следующем сезоне команда намерена побороться за этот трофей. Также нас ожидает захватывающее противостояние в Суперкубке УЕФА с Реалом".

Юнайтед уже начал укреплять команду на следующий сезон – ряды Красных Дьяволов пополнил защитник Бенфики Виктор Линделеф. Ожидается, что в ближайшее время клуб купит хавбека Челси Неманью Матича.