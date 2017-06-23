Селтик не повезет своих фанов в Белфаст

Селтик не будет использовать свою квоту на болельщиков, если в июле ему придется играть в Лиге чемпионов против Линфилда.

Селтик не собирается везти своих фанов в Белфаст на матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против Линфилда, если чемпион Северной Ирландии в первом раунде квалификации пройдет (в чем никто не сомневается) чемпиона Сан-Марино Ла Фиориту.

Поклонники Кельтов и Линфилда ненавидят друг друга по политическим причинам (шотландцы, у которых традиционно сложились теплые отношения с независимой Ирландией, терпеть не могут роялистов — сторонников английского владычества из Северной Ирландии), поэтому поединок между Селтиком и Линфилдом признан британской полицией потенциально опасным.

"Чтобы избежать возможных столкновений болельщиков во время встреч с Линфилдом, мы ведем переговоры с руководством североирландского клуба с целью их избежать, — говорится в официальном заявлении Селтика. – Мы предлагаем нашим потенциальным соперникам отказаться от присутствия поклонников обеих команд на выездных поединках. Вне зависимости от решения руководства Линфилда, мы не станем везти своих фанов в Белфаст".