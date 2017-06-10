Кьеллини: Жалеем, что команда не сыграла как настоящий Ювентус

10 июня 2017

Джорджо Кьеллини, Getty Images

Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини поделился мнением о поражении своей команды в финале Лиги чемпионов.

В решающем матче европейского сезона Королевский клуб нанес Юве сокрушительное поражение со счетом 4:1.

"Мы жалеем, что не сыграли как Ювентус. Ни в первом тайме, ни после перерыва. Мы используем данный опыт в будущем, потому что все мы хотим играть в больших матчах. Мы хотим выйти в финал в следующем году", — заявил Кьеллини в интервью Rai.

"Индивидуальности не играют роли в таких матчах, тут важна команда. Все мы провалились, потому что пропустили четыре мяча, больше, чем за весь турнир до этого".

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