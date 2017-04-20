Пике: Камп Ноу аплодировал нам, а кое-кто слышит свист, несмотря на победу

Защитник Барселоны Жерар Пике продолжает яростную войну с мадридским Реалом в Twitter.

В ответном четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов Барселона дома не смогла поразить ворота Ювентуса, завершив матч со счетом 0:0. Таким образом, каталонцы покинули турнир, проиграв по сумме двух матчей 0:3.

После финального свистка трибуны Камп Ноу горячо аплодировали футболистам, выражая благодарность за приложенные усилия. Поддержка болельщиков тут же стала для Пике очередной темой для того, чтобы подколоть мадридский Реал.

Escuece ver como el Camp Nou aplaude a su equipo a pesar de quedar eliminado. Están acostumbrados a los silbidos, a pesar de clasificarse... pic.twitter.com/FI0B6z1Nwp — Gerard Piqué (@3gerardpique) 20 апреля 2017 г.

"Камп Ноу аплодировал нам, хоть мы и вылетели из Лиги чемпионов, а кое-кто слышит свист, несмотря на выход в следующую стадию", — написал в своем Twitter Жерар.

Слова защитника Барсы касались свиста в адрес Криштиану Роналду на Сантьяго Бернабеу, который присутствовал во время поединка Реала против Баварии.