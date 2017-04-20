Тухель: Коварный план или совпадение?

Тренер Боруссии Д Томас Тухель не уверен, что задержка автобуса команды перед ответным матчем против Монако была случайной.

Перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов Монако — Боруссия Д полиция без объяснений задержала выезд автобуса приезжей команды на стадион на 20 минут, что повлекло за собой 5-минутную задержку начала поединка.

"За 90 минут до начала матча мы должны были выехать на стадион, однако наш автобус полиция не выпускала с территории гостиницы 20 минут, — рассказал тренер Боруссии Д Томас Тухель. — Можете себе представить, о чем все думали всего через неделю после трех взрывов в Дортмунде. Внешне все были спокойны, но внутренне — не уверен. Мы отлично настроились на матч и были готовы брать реванш, но эта задержка... Я не знаю, была ли она вызвана какими-то дополнительными мерами безопасности, или это был коварный план с целью надавить на команду психологически. Не думаю, что этот инцидент предопределил результат, но определенное влияние оказал".

В протоколе УЕФА о происшествии с автобусом и причинах задержки начала матча было сказано просто: "Опоздание команды гостей".