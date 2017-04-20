Куадрадо: Приехали на Камп Ноу, зная, что у нас — великая команда

Полузащитник Ювентуса Хуан Куадрадо дал свой комментарий после поединка с Барселоной (0:0).

Ювентус на выезде сыграл с Барселоной вничью 0:0, что позволило команде выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

"Приехали на Камп Ноу, зная, что у нас — великая команда. И мы играли, как великая команда", — сказал Куадрадо после поединка.

"Отлично понимали, что Барселона очень сильна. Но мы знали, что способны хорошо обороняться, если все игроки будут действовать с максимальной самоотдачей. И мы это сделали".

Жеребьевка полуфиналов ЛЧ состоится 21 апреля. Возможные соперники Ювентуса — Монако, Реал и Атлетико.