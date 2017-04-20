Буффон: Ювентусу лучше сыграть в полуфинале с Монако или Реалом

Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон поделился своими предпочтениями относительно соперника в полуфинале Лиги чемпионов.

Ювентус на выезде сыграл вничью с Барселоной (0:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вышел в полуфинал по сумме двух встреч (3:0).

"В Лиге чемпионов остались четыре сильнейшие команды. Возможно, Ювентусу лучше было бы сыграть с Монако или Реалом. Они сражаются за чемпионство в своих лигах и теряют много сил. Атлетико более спокойный и упорно будет готовиться к матчам Лиги чемпионов", — цитирует Буффона Goal.

Отметим, что в пятницу, 21 апреля, состоится жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов.