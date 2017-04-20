Тухель: Боруссия Д допустила слишком много ошибок в позиционном плане

Главный тренер Боруссии Д Томас Тухель прокомментировал ответный матч с Монако.

Дортмундская Боруссия потерпела поражение от Монако (1:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Мы хорошо начали матч. Несколько раз опасно атаковали, а затем пропустили совершенно не обязательный гол. Мы допустили слишком много ошибок в позиционном плане и сделали немало неточных пасов", — цитирует Тухеля официалный сайт УЕФА.

"Во втором тайме попытались собраться, но так и не смогли выполнить задачу. Сегодня команда была недостаточно хороша, чего-то не хватило".

Отметим, что монегаски также выиграли первую встречу в Дортмунде — 3:2.