Аллегри: Ювентус хорошо оборонялся и заслуженно вышел в полуфинал

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри прокомментировал ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с Барселоной.

Ювентус на выезде сыграл вничью с Барселоной (0:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вышел в полуфинал.

"Нужно отдать должное команде, которая проводит очень хороший сезон. Это заслуженный выход в полуфинал в матчах с соперником топ-класса", - заявил Аллегри в эфире Mediaset Premium.

"Матч с Барселоной получился красивым. Мы неплохо оборонялись и заслуженно вышли в полуфинал. Но это лишь шаг к нашей цели – финалу Лиги чемпионов".

Отметим, что первый матч в Турине завершился победой Старой Синьоры со счетом 3:0.