Энрике: Снимаю шляпу перед Ювентусом

Главный тренер Барселоны Луис Энрике прокомментировал ответную игру с Ювентусом.

В ответном матче 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов Барселона сыграла вничью с Ювентусом (0:0).

"Это футбол. Мы хотели играть быстро с большим количеством ударов по воротам, но нам не хватало остроты в последней трети поля. Это была хорошая игра двух великих команд. Снимаю шляпу перед Ювентусом", — приводит слова Энрике Football Espana.

"Сможет ли Юве выйти в финал? У туринцев отличный тренер, отличные игроки. У них есть все, чтобы выиграть Лигу чемпионов".

Напомним, в первой встрече Старая Синьора разгромила каталонцев на своем поле со счетом 3:0.