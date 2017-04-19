Барселона и Ювентус голов не забили

Старая Синьора продемонстрировала прекрасное умение защищаться, оставив свои ворота сухими на Камп Ноу.

От ответного поединка между Барселоной и Ювентусом болельщики сине-гранатовых вновь ожидали чуда. После невероятной ремонтады против ПСЖ весь футбольный мир осознавал, что для каталонцев нет ничего невозможного, особенно в родных стенах. Осознавал это и Ювентус, который подошел к игре на Камп Ноу намного серьезнее, чем парижане, сумев в итоге не пропустить ни единого мяча, несмотря на всю магию здешних трибун.

Поединок начался немного не так, как ожидалось многими. Вместо шквала атак от Барселоны с первых секунд мы увидели великолепную игру от Ювентуса, который до десятой минуты не только не позволял каталонцам угрожать собственным воротам, но и сам активно шел вперед, много комбинировал и смотрелся очень уверенно. Тем не менее, необходимость быстрого гола в совокупности с головокружительной поддержкой трибун погнали каталонцев вперед, и в течение следующих двадцати минут гости были вынуждены намертво вжаться в свою штрафную площадь, не помышляя даже о контратаках.

Барселона в привычном для себя стиле обступила штрафную площадь соперника и стала искать варианты для проникающей передачи. При этом просто великолепную игру продемонстрировали центрбеки Юве Бонуччи и Кьеллини, которые успевали и вовремя перехватывать пасы, и накрывать игроков соперника, и бросаться под удары. Наиболее реальный шанс забить во время этого отрезка имел Лионель Месси, который в абсолютном одиночестве получил мяч в районе одиннадцатиметровой отметки. На сей раз защита Юве все же дала сбой, и никто уже не поспевал помешать пробить аргентинцу, однако сам Лионель в этом эпизоде оказался неточен. Месси метил в дальний угол, который был начисто открыт, и в который уже никак не поспевал бы Буффон, но мяч предательски прошел в сантиметрах от штанги.

Не сумев дожать соперника, Барселона немного сбавила обороты, переводя дыхание. Ювентус мгновенно почувствовал это и включился, став смелее выходить в контратаки. Великолепный матч провел Хуан Куадрадо, который неутомимо терзал левый фланг защиты каталонцев, раз за разом убегая в опаснейшие контратаки. Не столь эффективным в этом поединке был Гонсало Игуаин. 94-миллионный аргентинец неплохо чувствовал себя в подыгрыше партнерам, однако в решающий момент либо не оказывался в нужном месте у чужих ворот, либо распоряжался мячом неудачно.

Барса взялась атаковать ворота Юве с новыми силами уже с началом второго тайма. Несколько хороших моментов имел все тот же Лионель Месси, но аргентинцу в отчетном поединке откровенно не везло. Лео пробивал и значительно выше, и в ноги защитникам, и в миллиметрах от штанги… Как угодно, но только не наверняка. Хороший момент имел и Серхи Роберто, который со средней дистанции мощно выстрелил с левой ноги. Воспитанник сине-гранатовых метил в дальний угол, и Буффон с ударом такой силы не совладал бы, правда и здесь игроку Барсы не хватило каких-то сантиметров, чтобы вогнать круглого в сетку.

После 70-й минуты хозяева поля сбились на совсем уж примитивную игру. Футболисты Барсы перестали вскрывать оборону соперника с помощью тонкого паса, и вместо этого перешли на фланговые навесы, которые для мастеровитых центрбеков Юве никакой угрозы не представляли. Как водится у сине-гранатовых в таких случаях, вперед пошел и Жерар Пике, открыв для Ювентуса фактически безграничные возможности игры на контратаках.

Туринцы таким рискованным шагом от соперника тут же воспользовались, и стали раз за разом убегать к чужим воротам в численном преимуществе. Великолепно продолжал играть Куадрадо, несущейся по правой бровке словно скоростной экспресс. Несмотря на всю остроту этих выпадов, в решающий момент футболисты Старой Синьоры не лучшим образом распоряжались мячом. Здесь, наверняка, сказалась усталость, которая способна не только утомлять ноги, но и затуманивать разум. В двух эпизодах просто отвратительно сыграл Хедира. Если бы немец хоть в одном из моментов отдал на партнера поточнее, Ювентус несомненно ушел бы с поля победителем.

В последние минуты матча команды окончательно остановились. Сил непрерывно атаковать у Барсы уже не было, да и бьянко-нери больше не могли так рьяно мчаться к чужой штрафной площади. Осознание того, что в этом матче счет останется сухим, постепенно приходило к болельщикам и тренерам команд, но не к игрокам Барселоны, которые с финальным свистком в отчаянии повалились на газон.

В итоге поединок получился очень эмоциональным и динамичным, наполненным футболом высочайшего уровня. К сожалению для поклонников Барселоны, второго чуда на Камп Ноу не случилось. Как оказалось, Ювентус – это действительно не ПСЖ, потому не стоило давать Старой Синьоре столь серьезное преимущество в первом поединке. Тем не менее, каталонцы отдали все перед родными болельщиками и до конца не теряли веры в собственный успех. За это ребятам Луиса Энрике можно лишь поаплодировать.

Ювентус же абсолютно заслуженно шагает в полуфинал Лиги чемпионов, становясь едва ли не главным фаворитом на итоговую победу в турнире.

Барселона – Ювентус 0:0

Барселона: Тер Штеген — Серхи Роберто (Маскерано, 78), Пике, Умтити, Альба – Ракитич (Алькасер, 58), Бускетс, Иньеста – Месси, Суарес, Неймар.

Ювентус: Буффон — Дани Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро — Пьянич, Хедира — Куадрадо (Лемина, 83), Дибала (Барцальи, 75), Манджукич — Игуаин (Асамоа, 88).

Предупреждения: Иньеста, Неймар – Хедира, Кьеллини