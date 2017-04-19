Мбаппе установил новый рекорд Лиги чемпионов

Гол на 3-й минуте матча против дортмундской Боруссии позволил форварду Монако Килиану Мбаппе установить новый рекорд Лиги чемпионов.

Килиан Мбаппе стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который отличился в каждом из своих первых четырех матчей плей-офф.

Мбаппе забивал в каждом из матчей 1/8 финала против Манчестер Сити, отметился дублем в ворота Боруссии Дортмунд в выездном матче 1/4 финала и забил в ответной встрече с дортмундцами.

Кроме того 18-летний француз стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим 5 голов. Предыдущий рекорд принадлежал легенде мадридского Реала Раулю, который забил свои пять голов, будучи на 41 день старше, чем Мбаппе.