Липпи: Ювентус — лучшая команда Европы

Известный итальянский тренер Марчелло Липпи считает Ювентус сильнее Барселоны, Баварии и Реала.

Сегодня вечером состоится ответный поединок между Ювентусом и Барселоной. В Италии Старая Синьора победила испанцев со счетом 3:0.

"Футболисты Ювентуса прекрасно знают, что именно им нужно делать на поле. И делают они это лучше, чем кто-либо", — сказал Липпи.

"Барселона располагает фантастической атакой и ничего более. А вот Ювентус играет как единое целое. Команда играет очень компактно. Ювентус может выиграть абсолютно все турниры, в которых принимает участие".

"Сейчас мы говорим о лучшей команде Европы. Бавария и Реал меня не впечатлили, а нынешнюю Барселону вообще трудно понять".

Отметим, что в период с 1994 по 1999 и с 2001 по 2004 года Липпи был тренером Ювентуса.