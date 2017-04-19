Игроки Баварии ворвались в судейскую комнату после матча с Реалом

Трое футболистов Баварии — полузащитники Артуро Видаль и Тиаго Алькантара, а также форварда Роберт Левандовски — после поединка с Реалом (2:4) пытались разобраться с арбитрами.

Бавария по сумме двух матчей проиграла Реалу со счетом 3:6 и вылетела из Лиги чемпионов. В ответном поединке Ротен удалось перевести игру в овертайм, однако в дополнительное время хозяева добили своего соперника.

Поединок был омрачен крайне спорными судейскими решениями. Так, не подлежит сомнению, что Виктор Кашшаи не должен был засчитывать второй гол Реала, ведь Криштиану Роналду находился в офсайде. Также есть вопросы по удалению Артуро Видаля и третьему взятию ворот бланкос.

Как информирует sport.es, после поединка стражи порядка были вынуждены выводить из судейской комнаты сразу трех футболистов Баварии — Артуро Видаля, Роберта Левандовски и Тиаго Алькантару.

По информации источника, игроки Ротен оскорбляли арбитров и обвиняли их в предвзятости.