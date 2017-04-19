Заслуживал ли Видаль желтую карточку?
19 апреля 2017
Football.ua приглашает вас обсудить эпизоды с показанной и непоказанной желтой карточкой для полузащитника Баварии Артуро Видаля в матче мюнхенцев с Реалом (2:4).
На 48-й минуте встречи Реала и Баварии Видаль сфолил на Каземиро. При этом Артуро остался без предупреждения.
А уже на 84-й минуте поединка чилиец заработал вторую желтую карточку в эпизоде с Марко Асенсио.
Желаете получать моментальные известия о подобных новостях сразу же на свой смартфон? Подписывайтесь на наш канал в Telegram
! Подробнее - на этой странице
.