Заслуживал ли Видаль желтую карточку?

19 апреля 2017

Артуро Видаль, getty images

Football.ua приглашает вас обсудить эпизоды с показанной и непоказанной желтой карточкой для полузащитника Баварии Артуро Видаля в матче мюнхенцев с Реалом (2:4).

На 48-й минуте встречи Реала и Баварии Видаль сфолил на Каземиро. При этом Артуро остался без предупреждения.

А уже на 84-й минуте поединка чилиец заработал вторую желтую карточку в эпизоде с Марко Асенсио.

 

 

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