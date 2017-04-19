Нойер играл против Реала со сломанной ногой

19 апреля 2017

Мануэль Нойер, - Getty Images

Голкипер Баварии Мануэль Нойер пропустит остаток сезона из-за травмы ноги.

В ответном поединке четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского Реала Мануэль проявил настоящую самоотверженность, играя на поле через боль.

Нойер, как и в первом матче, сделал несколько великолепных сейвов, однако все же не смог спасти свою команду от поражения. При этом после поединка у голкипера был выявлен перелом ноги.

Теперь Мануэль, скорее всего, пропустит остаток сезона. Точные сроки его восстановления станут известны после дополнительного медосмотра.

Вероятной причиной травмы стало форсированное лечение к дуэли с Реалом, ведь до четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов Нойер пропустил два поединка чемпионата Германии по схожей причине.

Поединок между Реалом и Баварией завершился победой мадридцев со счетом 4:2, благодаря которой они пробились в полуфинал Лиги чемпионов.

Источник: Goal.com

Команды
статьи по теме:
Бавария, getty images 19 апреля 2017 Бавария впервые за 6 лет не дошла до полуфинала Лиги чемпионов
Криштиану Роналду, - Getty Images 19 апреля 2017 Реал — Бавария 4:2 Видео голов и обзор матча
 
 Rambler's Top100