Бавария впервые за 6 лет не дошла до полуфинала Лиги чемпионов

19 апреля 2017

Бавария, getty images

В последний раз Бавария не играла в 1/2 финала ЛЧ еще в сезоне 2010/2011.

Вчера (18 апреля) Бавария в овертайме уступила Реалу 2:4 и вылетела из Лиги чемпионов. Таким образом, мюнхенцы впервые с сезона 2010/2011 (когда уступили Интеру из-за правила выездного гола в 1/8) не смогли выйти в полуфинал турнира.

С сезона 2011/2012 по 2015/2016 Бавария 5 раз оказывалась в шаге от финала. Дважды при этом мюнхенцы играли в решающем поединке – в 2012 году они уступили Челси в серии пенальти, а в 2013 обыграли дортмундскую Боруссию.

Стоит отметить, что уже 4 сезона кряду Бавария вылетает из ЛЧ от испанских команд – Реала (0:5 по сумме двух матчей), Барселоны (3:5), Атлетико (2:2, из-за гостевого гола) и вновь Реала (3:6).

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