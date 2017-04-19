Реал установил рекорд Лиги чемпионов

19 апреля 2017

Реал, getty images

Королевский клуб превзошел Барселону — он в 7-й раз кряду вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Реал в ответном четвертьфинальном матче ЛЧ обыграл Баварию 4:2 в овертайме (6:3 по сумме двух поединков). Благодаря этому мадридцы вышли в полуфинал турнира.

Сливочные сыграют на этой стадии уже 7 раз подряд. Таким образом Реал превзошел достижение Барселоны, которая непрерывно играла в полуфиналах с 2008 по 2013 год.

Стоит отметить, что до этого Бланкос с 2005 по 2010 года включительно не могли преодолеть даже стадию 1/8 финала и лишь после прихода Жозе Моуриньо справились с этим барьером.

 

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